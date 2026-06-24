Ворог за добу поранив 4 мешканців Сумщини

Ворог за минулу добу поранив 4 мешканців Сумщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
У Сумській громаді внаслідок ударів ворожих БпЛА поранено чоловіків віком 48 та 56 років. Також постраждала 55-річна жінка (гостра реакція на стрес).
У Роменській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранено 58-річну жінку.
До медичного закладу звернувся 16-річний хлопець, який постраждав під час атаки БпЛА 17 червня в Сумській громаді.
До медичного закладу звернулася 56-річна жінка, яка була травмована 22 червня внаслідок влучання БпЛА в будинок у Середино-Будській громаді.
Протягом доби, з ранку 23 червня до ранку 24 червня 2026 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 30 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Юнаківська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Краснопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Свеська
- Зноб-Новгородська
- Буринська
- Путивльська
- Новослобідська
- Великописарівська
- Роменська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлову будівлю, автомобілі;
- у Кролевецькій громаді пошкоджено легкові автомобілі;
- у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Буринській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;
- у Путивльській громаді пошкоджено приміщення будинку культури, адміністративне приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;
- у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, транспортний засіб;
- у Свеській громаді зруйновано нежитлове приміщення, пошкоджено нежитлове приміщення, приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено адмінбудівлю, нежитлові приміщення, автомобілі, зруйновано приватні житлові будинки;
- у Роменській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та об’єкт цивільної інфраструктури;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 10 хвилин.