Ворог за добу поранив 4 мешканців Сумщини

Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

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Ворог за минулу добу поранив 4 мешканців Сумщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

У Сумській громаді внаслідок ударів ворожих БпЛА поранено чоловіків віком 48 та 56 років. Також постраждала 55-річна жінка (гостра реакція на стрес).

У Роменській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА поранено 58-річну жінку.

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До медичного закладу звернувся 16-річний хлопець, який постраждав під час атаки БпЛА 17 червня в Сумській громаді.

До медичного закладу звернулася 56-річна жінка, яка була травмована 22 червня внаслідок влучання БпЛА в будинок у Середино-Будській громаді.

Протягом доби, з ранку 23 червня до ранку 24 червня 2026 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 30 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Юнаківська

Білопільська

Ворожбянська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Середино-Будська

Шосткинська

Свеська

Зноб-Новгородська

Буринська

Путивльська

Новослобідська

Великописарівська

Роменська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлову будівлю, автомобілі;

у Кролевецькій громаді пошкоджено легкові автомобілі;

у Середино-Будській громаді знищено приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Буринській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

у Путивльській громаді пошкоджено приміщення будинку культури, адміністративне приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;

у Білопільській громаді знищено легковий автомобіль, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватний житловий будинок, транспортний засіб;

у Свеській громаді зруйновано нежитлове приміщення, пошкоджено нежитлове приміщення, приватні житлові будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено адмінбудівлю, нежитлові приміщення, автомобілі, зруйновано приватні житлові будинки;

у Роменській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та об’єкт цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 години 10 хвилин.