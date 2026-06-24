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Уночі Росія атакувала Україну 101 безпілотником, ППО збила 95

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. 

Уночі Росія атакувала Україну 101 безпілотником, ППО збила 95
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 24 червня Росія атакувала Україну 101 ударним безпілотником типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ - Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях. 

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