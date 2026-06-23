Головне за вівторок, 23 червня: понад 200 боєзіткнень, знищення мосту через Північнокримський канал, штраф «Укрпошті»

Бойові дії на Донеччині, 204 бойових зіткнення, ворожі обстріли, ?. Яким запам’ятається 1581-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 червня на фронті від початку доби відбулося 204 бої.

32 атаки росіяни здійснили на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 23 червня – в новині.

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Сили спецоперацій (ССО) заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал.

“Вибаче, але у нас тут офіційно-термінове: Залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов. Показувати треба?” – йдеться у їхньому дописі у Threads.

Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів.

Подробиці – в новині.

Росія вдень 23 червня вдарила по Одесі дронами. На узбережжі загинула жінка 26 років, поранено чоловіка.

Начальник обласної адміністрації закликав реагувати на сповіщення про повітряну тривогу.

Національний банк України оштрафував «Укрпошту» через порушення законодавства, яке регулює діяльність на платіжному ринку, та правил захисту прав споживачів.

НБУ виписав «Укрпошті» штраф у розмірі 2,54 млн грн, бо компанія порушила вимоги Закону «Про платіжні послуги», інструкції з організації касової роботи, правила збереження таємниці надавача платіжних послуг, а також положення про емісію та еквайринг платіжних інструментів.

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Сплатити штраф «Укрпошта» зобов'язана протягом 14 календарних днів після офіційного повідомлення від банку.

Українську делегацію на Конференції з відновлення в польському Ґданську очолить прем’єрка Юлія Свириденко. Голова уряду повідомила, що до складу української команди увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, представники громад, урядовці і народні депутати.

Заплановано багато заходів різного рівня, що мають посилити і Україну, й Польщу та решту партнерів. Українська делегація має чітке завдання – досягнути домовленостей, що спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво. Очікується підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема стосовно зміцнення енергетики.

Докладніше – в новині.

Угорщина загальмувала важливий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови на членство в ЄС.

Будапешт виступив проти надсилання листа до Європейської ради та Єврокомісії від імені всіх 27 членів блоку, у якому зафіксована спільна позиція країн ЄС щодо нашої держави, пише Politico з посиланням на двох європейських дипломатів. Це питання планують знову обговорити наступного тижня.

Хоча уряд Петера Мадяра не блокував відкриття першого кластера, під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі угорська сторона наполягла на вилученні фрази «якомога швидше» щодо членства України з письмових висновків зустрічі.

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