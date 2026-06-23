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Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: шестеро людей загинуло і 32 поранено

Ворог застосував безпілотники, ракети та артилерію.

Росіяни майже 50 разів атакували Дніпропетровщину: шестеро людей загинуло і 32 поранено
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російські загарбники упродовж дня майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини, шестеро людей загинули, ще 32 дістали поранення.

Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

Ворог застосував безпілотники, ракети та артилерію.

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У Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Загинули двоє чоловіків віком 25 і 34 роки та 54-річна жінка. Ще 26 людей зазнали поранень. 

У тяжкому стані в лікарні перебувають шестеро постраждалих. 11 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

У Нікопольському районі під удар потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, автозаправна станція, багатоквартирні і приватні будинки та автомобілі. 

Загинули 70-річний чоловік і жінки віком 40 і 44 роки. У стані середньої тяжкості до лікарні доставили 26-річного і 73-річного чоловіків. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

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