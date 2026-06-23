Росіяни протягом ночі били по 5 районах Дніпропетровської області. Поранено людину

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Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області вночі постраждала одна людина. Ворог майже 30 разів бив по п’яти районах дронами, авіабомбами та артилерією. В небі над областю збили сім дронів, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

У Кам’янському районі горіла господарська споруда. Поранення дістав чоловік 60 років.

«Він на амбулаторному лікуванні», – сказав начальник адміністрації.

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В Нікопольському районі під ударами були райцентр, Покровська міська і сільська громади, а також Червоногригорівська і Мозелівська. Пошкоджено інфраструктура, агрофірми, приватні оселі, господарські споруди, авто й трактор.

У Синельниківському районі зруйновано будинок, 12 пошкоджені. Також ушкоджень зазнала пожежна частина.

У ДСНС розповіли, що рятувальники не постраждали.

В Самарі побито будинок. Також росіяни атакували Дніпровський район.