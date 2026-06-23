Росіяни протягом ночі били по 5 районах Дніпропетровської області. Поранено людину

Внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області вночі постраждала одна людина. Ворог майже 30 разів бив по п’яти районах дронами, авіабомбами та артилерією. В небі над областю збили сім дронів, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
У Кам’янському районі горіла господарська споруда. Поранення дістав чоловік 60 років.
«Він на амбулаторному лікуванні», – сказав начальник адміністрації.
В Нікопольському районі під ударами були райцентр, Покровська міська і сільська громади, а також Червоногригорівська і Мозелівська. Пошкоджено інфраструктура, агрофірми, приватні оселі, господарські споруди, авто й трактор.
У Синельниківському районі зруйновано будинок, 12 пошкоджені. Також ушкоджень зазнала пожежна частина.
У ДСНС розповіли, що рятувальники не постраждали.
В Самарі побито будинок. Також росіяни атакували Дніпровський район.
- Протягом учорашнього дня Росія вбила в Дніпропетровській області людину і ще дев'ятьох поранила. Ворог відкривав вогонь близько 50 разів. Жінка загинула в Нікопольському районі, поранені люди в цьому, а також Синельниківському і Криворізькому районах.