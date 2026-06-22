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У Херсоні через атаку російського дрона постраждав цивільний

65-річний чоловік отримав вибухову травму, а також поранення живота.

У Херсоні через атаку російського дрона постраждав цивільний
Медична швидка допомога на вулиці в Києві, 15 березня 2022 року
Фото: EPA/UPG

Окупанти вкотре завдали дронового удару по Херсону. Цього разу під атакою опинився Центральний район міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Меддопомога знадобилась херсонцю, який близько 21:20 потрапив під удар російського БпЛА у Центральному районі міста", – ідеться у повідомленні.

65-річний чоловік отримав вибухову травму, а також поранення живота. Лікарі проводять дообстеження та надають потерпілому допомогу.

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