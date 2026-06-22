У Херсоні через атаку російського дрона постраждав цивільний

Окупанти вкотре завдали дронового удару по Херсону. Цього разу під атакою опинився Центральний район міста.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Меддопомога знадобилась херсонцю, який близько 21:20 потрапив під удар російського БпЛА у Центральному районі міста", – ідеться у повідомленні.
65-річний чоловік отримав вибухову травму, а також поранення живота. Лікарі проводять дообстеження та надають потерпілому допомогу.
- Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки постраждала літня жінка.