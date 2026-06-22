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На Дніпропетровщині через удари РФ загинула людина, ще дев'ятеро поранені

Ворог понад 50 разів атакували чотири райони області.

На Дніпропетровщині через удари РФ загинула людина, ще дев'ятеро поранені
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 22 червня, російські війська понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Одна людина загинула, ще дев'ятеро поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені поштові відділення, коледж, заправка, багатоквартирні будинки, приватна оселя, гаражі, авто. Виникли пожежі. 

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Загинула 77-річна жінка. Постраждали п'ятеро людей. 79-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Чоловіки 26, 33 і 44 років, а також 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно. 

У Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській та Покровській громадах. Понівечені школа і приватний будинок. Поранень дістав 51-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. 

У Кам’янському районі ворог бив по Верхівцевській громаді. Пошкоджена інфраструктура. 

Цілили росіяни по Грушівській та Зеленодольській громадах, що на Криворіжжі. Понівечена інфраструктура, автомобіль. Поранень дістали троє людей.

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