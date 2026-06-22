Екскомандиру 103-ї бригади ТрО оголосили підозру

Начальник Львівської ОВА готовий взяти його на поруки.

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Колишньому командиру 103-ї бригади територіальної оборони Збройних Сил України Валерію Курку 22 червня оголосили підозру. Про це повідомили на сайті Львівської ОВА.

Запобіжний захід Курку обирають сьогодні. Начальник обласної адміністрації Максим Козицький висловив готовність взяти військового на поруки.

«Валерій Курко – людина, яка фактично з нуля створила 103-тю бригаду та взяла на себе відповідальність за її формування в один із найскладніших моментів для нашої держави» , – прокоментував Козицький.

У повідомленні ОВА не уточнили, за якими статтями оголошена підозра.

103 бригада базується у Львівській області. Перебуває в складі регіонального управління Сил ТрО «Захід».

Курко очолював створену в 2018 році бригаду із 2022 до лютого 2024.