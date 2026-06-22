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Росія активізувала пропаганду до річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР для виправдання війни проти України, – ЦПД

РосЗМІ намагаються ототожнити українців із нацистами, а держави Заходу – з гітлерівською коаліцією.

Росія активізувала пропаганду до річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР для виправдання війни проти України, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія до річниці нападу нацистської Німеччини на СРСР розгорнула масштабну інформаційну кампанію, спрямовану на виправдання своєї збройної агресії проти України. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, кремлівські медіа та офіційні представники РФ активно використовують історичні маніпуляції, штучно проводять паралелі між подіями 1941 року та сучасною російсько-українською війною.

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Зокрема, пропагандистські ресурси намагаються ототожнити українців із нацистами, а держави Заходу – з гітлерівською коаліцією. Водночас російських військових, які беруть участь у війні проти України, подають як "спадкоємців переможців у Другій світовій війні", надаючи агресії РФ образу нібито "історичної місії" та "священної боротьби".

Окремий напрям інформаційної кампанії орієнтований на міжнародну аудиторію. Через заходи за підтримки "россотруднічества" у країнах Глобального Півдня Кремль просуває наратив про Радянський Союз як головну жертву Другої світової війни, фактично монополізуючи цей статус під брендом "великої жертви російського народу".

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що таким чином росія намагається покращити власний імідж на міжнародній арені та відвернути увагу від воєнних злочинів і порушень міжнародного права, які продовжує чинити під час повномасштабної війни проти України.

"Через мілітаризацію історичної пам’яті москва прагне зняти із себе відповідальність за сучасні злочини та замаскувати загарбницьку війну під "історичну місію", – зазначили в ЦПД.

  • Кремль продовжує використовувати російські міфи про Другу світову війну, щоб створити інформаційні умови, аби виправдати в очах російського суспільства тривалу війну в Україні та майбутню агресію проти НАТО.
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