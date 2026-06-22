«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Федоров: Сили оборони від початку року вразили понад 800 тисяч цілей ворога

Саме дрони забезпечують понад 90% усіх уражень противника на полі бою.

Федоров: Сили оборони від початку року вразили понад 800 тисяч цілей ворога
Фото: Сухопутні війська

Сили оборони України від початку 2026 року вразили понад 800 тисяч верифікованих цілей противника за допомогою безпілотних систем. 

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, українські військові системно послаблюють військовий потенціал російської армії, руйнуючи логістичні маршрути та завдаючи ударів по критично важливих об’єктах у тилу ворога. 

Реклама

Наразі саме дрони забезпечують понад 90% усіх уражень противника на полі бою.

Серед уражених цілей – особовий склад, засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, безпілотники, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади та засоби радіоелектронної боротьби.

Від початку року Сили оборони ліквідували або завдали важких поранень близько 167 тисячам російських військовослужбовців.

Найрезультативнішим місяцем став травень. Упродовж місяця українські захисники вразили понад 181 тисячу цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів.

Михайло Федоров зазначив, що за кожне підтверджене ураження військові отримують так звані "єБали", які через платформу Brave1 Market можуть обмінювати на дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та необхідні комплектуючі.

За його словами, система "єБалів" дозволяє визначати найбільш ефективні технології та підрозділи, а також оперативно масштабувати успішні рішення на все військо.

"За завданням Президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Дякую кожному військовому за результат. Саме ви формуєте нову доктрину ведення війни в режимі реального часу", – наголосив Федоров.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies