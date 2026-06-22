Саме дрони забезпечують понад 90% усіх уражень противника на полі бою.

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Сили оборони України від початку 2026 року вразили понад 800 тисяч верифікованих цілей противника за допомогою безпілотних систем.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, українські військові системно послаблюють військовий потенціал російської армії, руйнуючи логістичні маршрути та завдаючи ударів по критично важливих об’єктах у тилу ворога.

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Наразі саме дрони забезпечують понад 90% усіх уражень противника на полі бою.

Серед уражених цілей – особовий склад, засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, безпілотники, наземні роботизовані комплекси, транспорт, штаби, склади та засоби радіоелектронної боротьби.

Від початку року Сили оборони ліквідували або завдали важких поранень близько 167 тисячам російських військовослужбовців.

Найрезультативнішим місяцем став травень. Упродовж місяця українські захисники вразили понад 181 тисячу цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів.

Михайло Федоров зазначив, що за кожне підтверджене ураження військові отримують так звані "єБали", які через платформу Brave1 Market можуть обмінювати на дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та необхідні комплектуючі.

За його словами, система "єБалів" дозволяє визначати найбільш ефективні технології та підрозділи, а також оперативно масштабувати успішні рішення на все військо.

"За завданням Президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Дякую кожному військовому за результат. Саме ви формуєте нову доктрину ведення війни в режимі реального часу", – наголосив Федоров.