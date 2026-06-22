Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки постраждала літня жінка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 17:40 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. У власній квартирі під ворожий удар потрапила 86-річна жінка", – ідеться у повідомленні.
Жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” надала постраждалій меддопомогу на місці.
- Упродовж дня, 22 червня, російські окупанти атакували населені пункти Херсонщини із застосуванням різних видів озброєння. П'ятеро поранених.