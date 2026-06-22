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Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона

Під ворожий удар потрапила 86-річна жінка, яка перебувала у власній квартирі.

Окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона
Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки постраждала літня жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 17:40 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. У власній квартирі під ворожий удар потрапила 86-річна жінка", – ідеться у повідомленні. 

Жінка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” надала постраждалій меддопомогу на місці.

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