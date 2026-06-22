"Близько 17:40 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. У власній квартирі під ворожий удар потрапила 86-річна жінка", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині

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Під ворожий удар потрапила 86-річна жінка, яка перебувала у власній квартирі.

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