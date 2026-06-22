Внаслідок російського удару на Сумщині горіло складське приміщення

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Російські війська атакували Ямпільську громаду Сумщини. Унаслідок ударів пожежа виникли у складських приміщеннях.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Внаслідок обстрілу рф загорілося складське приміщення у Ямпільській громаді", – ідеться у повідомленні.

Через постійну загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в безпечне місце.

Усі осередки займання вогнеборці ліквідували.

Без постраждалих.