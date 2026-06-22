Внаслідок російського удару на Сумщині горіло складське приміщення

Російські війська атакували Ямпільську громаду Сумщини. Унаслідок ударів пожежа виникли у складських приміщеннях.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Внаслідок обстрілу рф загорілося складське приміщення у Ямпільській громаді", – ідеться у повідомленні.
Через постійну загрозу повторних ударів рятувальники були змушені кілька разів призупиняти роботи та відходити в безпечне місце.
Усі осередки займання вогнеборці ліквідували.
Без постраждалих.
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