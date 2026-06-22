Російські війська завдали авіаудару по промисловій зоні Слов’янська Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Для удару окупанти застосували ФАБ-250.
Ворог завдав авіаударів по околицях Сумської громади. Під ударом опинилася промисловість.
Попередньо, росіяни скинули 6 КАБів. Унаслідок авіаударів поранень зазнав водій громадського транспорту, який перебував поблизу місця влучання.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 червня на фронті від початку доби відбулося 158 боєзіткнень.
На Покровському напрямку ворог здійснив 25 штурмів.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 червня – в новині.
Генштаб також повідомляє, що сьогодні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у російському Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.
Підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема – ОТРК "Іскандер".
Подробиці – в новині.
Видання LB.UA тепер можна додати у вибрані джерела Google.
Це стало можливим завдяки запуску функції Preferred Sources.
Користувачі можуть самостійно обирати сайти, з яких хочуть бачити новини в пошуку, і LB.ua можна позначити як улюблене джерело за посиланням.
У Бориспільському районі Київської області внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.
Аварія сталася на автодорозі Бориспіль – Дніпро поблизу села Рогозів за участю двох легкових автомобілів. За попередніми даними, 70-річний водій автомобіля Renault Sandero під час виконання маневру обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan Altima.
Унаслідок зіткнення водій Renault Sandero та дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima загинули на місці. Ще одна пасажирка Renault Sandero, 69 років, померла в лікарні від отриманих травм.
Також травм зазнали 35-річний водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero.
Більше інформації – в новині.
Після офіційного відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу подальший прогрес України та Молдови залежатиме від виконання кожною країною-кандидатом визначених критеріїв ЄС.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції у Брюсселі.
За її словами, після відкриття першого переговорного кластера кожна держава-кандидат нестиме окрему відповідальність за виконання необхідних реформ.
Водночас підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови в процесі вступу до Євросоюзу немає. Обидві держави продовжують синхронно рухатися в межах переговорного процесу щодо членства в ЄС.
Про це в коментарі LB.ua заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
У зовнішньополітичному відомстві відреагували на повідомлення про те, що Україна та Молдова нібито більше "не просуватимуться до членства в ЄС синхронно".
За словами Тихого, заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС–Молдова, який відбувся 22 червня у Брюсселі, були неправильно інтерпретовані.
Він пояснив, що йшлося про стандартну процедуру переговорного процесу після відкриття першого переговорного кластера, коли кожна країна-кандидат оцінюється окремо за результатами виконання необхідних реформ.
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі забив сімнадцятий гол на чемпіонатах світу і став найкращим бомбардиром в історії турніру, повідомляє LB.ua.
Рекордний гол Мессі забив у ворота Австрії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Лео випередив німця Мірослава Клозе, у якого було шістнадцять голів на ЧС.
До слова, в аргентинському місті Кутраль-Ко відбулася церемонія відкриття статуї Мессі.
Монумент висотою 26 метрів і вагою близько 70 тонн був створений місцевим скульптором Альдо Бероїсою. Робота над проєктом тривала близько року.
Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.
Тримаймося!