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Головне за понеділок, 22 червня: майже 150 боєзіткнень, авіаудари по Слов’янську та Сумщині, смертельна ДТП на Київщині

Бойові дії на Донеччині, 158 бойових зіткнень, ворожі обстріли, рекорд Мессі. Яким запам’ятається 1580-й день повномасштабної війни.

Головне за понеділок, 22 червня: майже 150 боєзіткнень, авіаудари по Слов’янську та Сумщині, смертельна ДТП на Київщині

Російські війська завдали авіаудару по промисловій зоні Слов’янська Донецької області. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Для удару окупанти застосували ФАБ-250.

Ворог завдав авіаударів по околицях Сумської громади. Під ударом опинилася промисловість.

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Попередньо, росіяни скинули 6 КАБів. Унаслідок авіаударів поранень зазнав водій громадського транспорту, який перебував поблизу місця влучання.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 червня на фронті від початку доби відбулося 158 боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 штурмів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 червня – в новині.

Генштаб також повідомляє, що сьогодні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у російському Воронежі. Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

Підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема – ОТРК "Іскандер".

Подробиці – в новині.

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У Бориспільському районі Київської області внаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Аварія сталася на автодорозі Бориспіль – Дніпро поблизу села Рогозів за участю двох легкових автомобілів. За попередніми даними, 70-річний водій автомобіля Renault Sandero під час виконання маневру обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Nissan Altima.

Унаслідок зіткнення водій Renault Sandero та дві його пасажирки віком 95 і 75 років, а також 40-річний пасажир Nissan Altima загинули на місці. Ще одна пасажирка Renault Sandero, 69 років, померла в лікарні від отриманих травм.

Також травм зазнали 35-річний водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero.

Більше інформації – в новині.

Після офіційного відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу подальший прогрес України та Молдови залежатиме від виконання кожною країною-кандидатом визначених критеріїв ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції у Брюсселі.

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За її словами, після відкриття першого переговорного кластера кожна держава-кандидат нестиме окрему відповідальність за виконання необхідних реформ.

Водночас підстав для тверджень про нібито роз'єднання України та Молдови в процесі вступу до Євросоюзу немає. Обидві держави продовжують синхронно рухатися в межах переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Про це в коментарі LB.ua заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

У зовнішньополітичному відомстві відреагували на повідомлення про те, що Україна та Молдова нібито більше "не просуватимуться до членства в ЄС синхронно".

За словами Тихого, заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн після саміту ЄС–Молдова, який відбувся 22 червня у Брюсселі, були неправильно інтерпретовані

Він пояснив, що йшлося про стандартну процедуру переговорного процесу після відкриття першого переговорного кластера, коли кожна країна-кандидат оцінюється окремо за результатами виконання необхідних реформ.

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі забив сімнадцятий гол на чемпіонатах світу і став найкращим бомбардиром в історії турніру, повідомляє LB.ua.

Рекордний гол Мессі забив у ворота Австрії в матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Лео випередив німця Мірослава Клозе, у якого було шістнадцять голів на ЧС.

До слова, в аргентинському місті Кутраль-Ко відбулася церемонія відкриття статуї Мессі.

Монумент висотою 26 метрів і вагою близько 70 тонн був створений місцевим скульптором Альдо Бероїсою. Робота над проєктом тривала близько року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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