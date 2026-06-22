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Розвідка: у регіонах РФ масово відмовляються вмикати сирени під час повітряних атак

У Рязанській області заявили, що через надто часте використання сирен росіяни перестануть сприймати їх як сигнал небезпеки.

Розвідка: у регіонах РФ масово відмовляються вмикати сирени під час повітряних атак
росіяни
Фото: Служба зовнішньої розвідки

Регіональна влада Росії дедалі частіше відмовляється використовувати системи повітряного оповіщення під час ракетних і дронових атак, інформує Служба зовнішньої розвідки України.

За даними відомства, у різних регіонах РФ посадовці наводять різні пояснення такого рішення, однак усі вони зводяться до однієї причини – атаки по території Росії стали настільки частими, що постійні сигнали тривоги можуть зруйнувати створюваний Кремлем образ безпечного тилу.

У тимчасово окупованому Криму представники окупаційної адміністрації заявили, що не реагуватимуть на кожен проліт безпілотника. Так званий радник голови Криму Олег Крючков пояснив це тим, що за таких умов сирени могли б працювати до 22 годин на добу.

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У Ростовській області відмову від оповіщень пояснили досвідом тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, де люди нібито виходять на вулицю після сигналів тривоги, що, за версією російських чиновників, підвищує ризик жертв.

У Ярославлі влада прямо заявила, що не вмикає сирени для запобігання паніці серед населення. У Краснодарському краї вирішили розділити поняття "безпілотна небезпека" та "повітряна тривога", не прирівнюючи загрозу від дронів до сигналів цивільної оборони.

Схожі аргументи озвучили і в Рязанській області, де вважають, що надто часте використання сирен може призвести до того, що люди перестануть сприймати їх як сигнал небезпеки.

За інформацією СЗР, у підмосковних Котельниках місцева влада також відмовляється оприлюднювати адреси укриттів і бомбосховищ. Чиновники заявляють, що таку інформацію нададуть населенню лише "в період мобілізації та у воєнний час".

Водночас жителі Москви та Підмосков’я дедалі частіше скаржаться на відсутність будь-яких сигналів повітряної тривоги під час атак безпілотників. Офіційно це пояснюють тим, що масові оповіщення можуть викликати паніку та завдати більше шкоди, ніж сама загроза.

Окрему увагу у СЗРУ звернули на заяву голови Башкортостану Радія Хабірова, який пов’язав відмову від щоденного використання сирен зі зростанням споживання антидепресантів серед населення Росії.

У СЗР вважають, що такі рішення свідчать про зростання кількості атак по території РФ та побоювання російської влади щодо реакції суспільства на реальний рівень загроз.

"По суті всі ці пояснення зводяться до одного знаменника: масштаб ударів по території росії вже настільки великий, що мовчання сирен перестало бути питанням логістики. Тепер це питання політичного виживання режиму, який роками будував образ війни, що начебто не торкається звичайного росіянина", – зазначають у СЗР.

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