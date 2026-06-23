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​Російська армія за добу втратила майже 1400 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 394 530 осіб.

​Російська армія за добу втратила майже 1400 солдатів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1390 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, РСЗВ, 7 наземних роботизованих комплексів, 626 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 8 одиниць спецтехніки ворога.

Про це йдеться у звіті Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 394 530 (+1 390) осіб 
  • танків  – 12 050 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.
  • артилерійських систем – 44 604 (+74) од.
  • РСЗВ  – 1 887 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 437 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 719 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 368 015 (+1 851) од.
  • крилаті ракети  – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна techніка та автоцистерни – 110 827 (+626) од.
  • спеціальна техніка – 4 329 (+8) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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