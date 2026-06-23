​Російська армія за добу втратила майже 1400 солдатів

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1390 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, РСЗВ, 7 наземних роботизованих комплексів, 626 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 8 одиниць спецтехніки ворога.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 394 530 (+1 390) осіб
- танків – 12 050 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 812 (+7) од.
- артилерійських систем – 44 604 (+74) од.
- РСЗВ – 1 887 (+1) од.
- засоби ППО – 1 437 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 719 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 368 015 (+1 851) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна techніка та автоцистерни – 110 827 (+626) од.
- спеціальна техніка – 4 329 (+8) од.
Дані уточнюються.