​Російська армія за добу втратила майже 1400 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби Сили оборони знищили 1390 окупантів, 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, РСЗВ, 7 наземних роботизованих комплексів, 626 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 8 одиниць спецтехніки ворога.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 394 530 осіб.

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