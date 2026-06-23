Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику секретаря РНБО та колишньому віцепрем’єру часів Януковича Володимиру Сівковичу та його спільникам у справі про спробу незаконного заволодіння майновим комплексом республіканської клінічної лікарні в Києві. Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

Йдеться про недобудований медичний комплекс у Деснянському районі столиці, до складу якого входять лікарня з опіковим центром, поліклініка та діагностичний корпус. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею понад 21 га.

За даними слідства, у 2006–2021 роках фігуранти створили штучну заборгованість підприємства, яке відповідало за будівництво лікарні, перед підконтрольною компанією. Підставою стали нібито виконані роботи з доопрацювання проєктної документації, які фактично не проводилися. Сума фіктивного боргу становила 29,7 млн грн.

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Надалі цей борг використали у процедурі банкрутства, щоб підконтрольна структура отримала статус основного кредитора та вплив на майновий комплекс. У СБУ стверджують, що це мало створити умови для привласнення лікарні та землі під нею.

Офіс генпрокурора повідомив, що вартість майна, на яке посягали підозрювані, перевищує 47 млн грн. У СБУ водночас зазначили, що оціночна вартість об’єкта разом із земельною ділянкою становить 300 млн грн.

За даними слідства, у 2018–2019 роках право вимоги за фіктивним боргом відчужили третім особам за 300 тис. доларів. Надалі це стало інструментом для подальших махінацій із майном лікарні.

Підозру повідомили Сівковичу, його бізнес-партнерам та іншим учасникам схеми. Після обшуків підозру також отримав юрист приватної компанії, яка, за версією слідства, брала участь в оборудці.

Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та зловживання службовим становищем. На будівлі лікарні та земельну ділянку накладено арешт.

Сівкович переховується за межами України. Розслідування триває.