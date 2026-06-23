ГУР: росіяни створюють умови для поширення сибірської виразки на Херсонщині

Не виключено, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції «під чужим прапором».

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки.

Як повідомили у ГУР МО України, йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. Загалом таких об’єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема — скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт.

Реклама

Заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Туші не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів знаходяться у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів, і відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше ніж кілометр.

Захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює.

У розвідці попереджають, що частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, і це додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

У розвідці вважають, що не виключено, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції «під чужим прапором», що крім кінетичного впливу на об’єкти концентрації джерел сибірської виразки міститиме також інформаційно-пропагандистську складову. Наприклад, звинувачення України у виготовленні/застосуванні так званої «біологічної» зброї.