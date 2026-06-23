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ГУР: росіяни створюють умови для поширення сибірської виразки на Херсонщині

Не виключено, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції «під чужим прапором».

ГУР: росіяни створюють умови для поширення сибірської виразки на Херсонщині
Фото: ГУР

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники навмисно створюють умови для поширення збудника сибірської виразки.

Як повідомили у ГУР МО України, йдеться про звезення туш інфікованої сибірською виразкою худоби до скотомогильників в окупованому регіоні. Загалом таких об’єктів тут налічується до пів сотні, з них найбільшу загрозу становлять близько десяти, зокрема — скотомогильники, розташовані в районі населених пунктів Асканія-Нова, Скадовськ, Залізний Порт.

 

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Заражених тварин росіяни позбуваються без дотримання жодних санітарних норм. Туші не спалюють, а просто закопують. Багато об’єктів знаходяться у вкрай занедбаному стані поблизу доріг та населених пунктів, і відстань окремих об’єктів до житлової забудови становить менше ніж кілометр.

 

Захоронення інфікованої худоби не мають ані глухих огорож, ані інших захисних споруд. Ґрунти на могилах з часом осідають, однак необхідного для забезпечення біологічної безпеки обслуговування скотомогильників російська окупаційна адміністрація не здійснює.

 

У розвідці попереджають, що частина об’єктів розташована на територіях з високим рівнем ґрунтових вод, і це додатково збільшує ризики поширення збудника сибірської виразки, який може зберігати життєздатність у ґрунті від кількох десятків до сотні років.

У розвідці вважають, що не виключено, що Росія може використати скотомогильники для проведення підривної операції «під чужим прапором», що крім кінетичного впливу на об’єкти концентрації джерел сибірської виразки міститиме також інформаційно-пропагандистську складову. Наприклад, звинувачення України у виготовленні/застосуванні так званої «біологічної» зброї.

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