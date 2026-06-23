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На ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у п’яти областях

Також є знеструмлення через негоду.

На ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у п’яти областях
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Станом на ранок 23 червня внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у п’яти областях, повідомляє Укренерго. 

“Ворог продовжує атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

Крім того, через складні погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях – Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

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