Також є знеструмлення через негоду.

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Станом на ранок 23 червня внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у п’яти областях, повідомляє Укренерго.

“Ворог продовжує атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів – на ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Крім того, через складні погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) на ранок повністю або частково знеструмлені понад 160 населених пунктів у чотирьох областях – Сумській, Київській, Полтавській та Івано-Франківській. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.