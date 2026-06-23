Ворог атакував Харківщину дронами і ракетами, загинула людина

Упродовж минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 16 населених пунктів області. Росіяни били дронами різних типів та ракетами. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждалих – восьмеро.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
У с. Грушівка Кіндрашівської громади загинув 40-річний чоловік. В Харкові поранена 48-річна жінка, а у м. Богодухів постраждали жінки 57, 49, 32, 42, 44 років та чоловіки 46 і 38 років.
Ворог атакував БпЛА Київський, Салтівський, Немишлянський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння:
- 3 ракети;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 9 БпЛА типу «Молнія»;
- 13 fpv-дронів;
- 16 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено 2 приватні будинки, 2 автомобілі, електромережі, салон краси;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 3 автобуси, автомобіль, господарчу споруду, магазин, комунальне підприємство, елеватор, цивільне підприємство у Золочеві, с.Орішанка, с.Зарябинка, Богодухові та с.Губарівка;
- у Куп’янському районі пошкоджено адмінбудівлю, автомобілі, трактор у сел. Приколотне та с. Мала Шапківка;
- у Харківському районі пошкоджено приватні будинки, цивільне підприємство, 2 складські будівлі, автомобіль у Слатиному, Дергачах, сел.Васищеве та с. Руська Лозова.
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 212 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 41 695 людей.