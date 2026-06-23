У області – 13 постраждалих людей від атак Росії.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж минулої доби унаслідок російських атак на Сумщині загинули троє людей, і постраждали 13, зокрема двоє дітей. Серед загиблих є 13-річний підліток.

Як повідомили у обласній поліції, упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 18 громад Сумської області. Росіяни застосовували ракети, керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ударів БпЛА загинули 13-річний хлопець, 36-річний чоловік та 73-річна жінка. Травмовані 13-річна дівчина, 10-річний хлопець і 45-річний чоловік. Також постраждала 31-річна жінка. Пошкоджений приватний житловий будинок.

Реклама

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Сумщині

У Білопільській громаді внаслідок ракетного удару поранені 30-річний чоловік та жінки віком 61, 42 і 55 років. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарську споруду, а також будівлі навчальних закладів.

У Сумській громаді внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами поранений 57-річний чоловік, травмовані жінки віком 35 і 47 років та 41-річний чоловік. Російський дрон також травмував 41-річного чоловіка. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, адміністративні, виробничі та складські приміщення.

В Ямпільській громаді пошкоджений склад. У Ворожбянській, Шосткинській, Глухівській, Середино-Будській, Путивльській, Юнаківській та інших громадах пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, гаражі, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Фото: Нацполіція наслідки російської атаки на Сумщині

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.