Ворог за добу вбив трьох і поранив одного мешканця Донеччини

Загалом за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 471 людину, у тому числі 41 дитину.

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Ворог за минулу добу вбив трьох і поранив одного мешканця Донеччини.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“За 22 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Дружківці та 1 у Слов'янську. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення”, — повідомив посадовець.

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Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 23 червня.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади знищено автівку. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку та адмінбудівлю; у Біленькому поранено людину, пошкоджено приватний будинок; у Малотаранівці пошкоджено приватний будинок. У Самійлівці та Курициному Новодонецької громади пошкоджено по автомобілю. У Дружківці загинули 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлю.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.