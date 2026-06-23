У ніч на 23 червня російська армія атакувала обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області, унаслідок чого без світла були 34 тисячі родин.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК у телеграмі.
«У ніч на 23 червня ворог вкотре обстріляв енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла залишилися 34 тис. родин», – розповіли там.
Роботи із відновлення почали оперативно, і за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки.
- Вночі Росія била по пʼяти районах Дніпропетровщини дронами, авіабомбами та артилерією. Постраждала одна людина. В небі над областю збили сім дронів.