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У ніч на 23 червня російська армія атакувала обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області, унаслідок чого без світла були 34 тисячі родин.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК у телеграмі.

«У ніч на 23 червня ворог вкотре обстріляв енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла залишилися 34 тис. родин», – розповіли там.

Роботи із відновлення почали оперативно, і за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки.