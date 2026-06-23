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Вночі росіяни атакували обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Електропостачання вже повернули. 

Вночі росіяни атакували обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК Київські електромережі

У ніч на 23 червня російська армія атакувала обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області, унаслідок чого без світла були 34 тисячі родин.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДТЕК у телеграмі. 

«У ніч на 23 червня ворог вкотре обстріляв енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла залишилися 34 тис. родин», – розповіли там. 

Роботи із відновлення почали оперативно, і за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок атаки.

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