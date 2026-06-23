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​​ВАКС наклав арешт на квартиру та паркомісце віцепрем’єра Олексія Кулеби

Арешт наклали за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

​​ВАКС наклав арешт на квартиру та паркомісце віцепрем’єра Олексія Кулеби
Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба

Виший антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на активи, якими розпоряджається віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на ухвалу суду

Арешт наклали на:

  • квартиру вартістю 4,4 млн грн;
  • машиномісце вартістю 520 тисяч грн.

Арешт наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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За версією прокуратури, Кулеба користується цим майном та має реальну можливість вплинути на сестру розпорядитися майном, щоб в майбутньому ці активи не можна було конфіскувати. 

Проте тепер продати майно чи надати в заставу буде неможливо.

Раніше САП заявило, що аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини показав: вони не мали достатніх законних доходів для купівлі цих активів.

У липні минулого року про цю ситуацію випускав сюжет Bihus info. У розслідуванні йшлося про трикімнатну квартиру та паркомісце в київському ЖК бізнес-класу “Шевченківський”, якими, за декларацією, користувався віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба. Формально нерухомість була записана на його сестру, але журналісти звернули увагу, що ані вона, ані родина Кулеби, за їхніми даними, не мали достатніх доходів для такої покупки.

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