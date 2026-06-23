Виший антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт на активи, якими розпоряджається віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на ухвалу суду.
Арешт наклали на:
- квартиру вартістю 4,4 млн грн;
- машиномісце вартістю 520 тисяч грн.
Арешт наклали за клопотанням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За версією прокуратури, Кулеба користується цим майном та має реальну можливість вплинути на сестру розпорядитися майном, щоб в майбутньому ці активи не можна було конфіскувати.
Проте тепер продати майно чи надати в заставу буде неможливо.
Раніше САП заявило, що аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини показав: вони не мали достатніх законних доходів для купівлі цих активів.
У липні минулого року про цю ситуацію випускав сюжет Bihus info. У розслідуванні йшлося про трикімнатну квартиру та паркомісце в київському ЖК бізнес-класу “Шевченківський”, якими, за декларацією, користувався віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба. Формально нерухомість була записана на його сестру, але журналісти звернули увагу, що ані вона, ані родина Кулеби, за їхніми даними, не мали достатніх доходів для такої покупки.