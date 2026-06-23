СБУ затримала дезертира, якого підозрюють у корегуванні атак на оборонців Запоріжжя

Контррозвідка Служби безпеки затримала дезертира, якого підозрюють у корегуванні повітряних атак росіян по Запоріжжі.

Як розповіли у пресслужбі СБУ, затриманим є місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину і пішов на співпрацю з ФСБ.

Чоловік потрапив до уваги російської спецслужби, коли після втечі з підрозділу почав писати прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів. Встановили, що у месенджері на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю.

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Після вербування агент почав збирати для ворога дані про місця дислокації Сил оборони. Для цього він контактував зі знайомими, в яких під час побутових розмов завуальовано випитував потрібну йому інформацію. За оперативною інформацією, у разі одержання орієнтовних геолокацій фігурант виходив на місцевість, щоб провести там дорозвідку і прозвітувати куратору.

Задокументували, як агент позначав на гугл-картах розташування потенційних цілей і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

Співробітники СБУ завчасно викрили чоловіка і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Згодом корегувальника затримали вдома.

При обшуку в нього знайшли два мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованих контактів з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.