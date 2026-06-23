До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала дезертира, якого підозрюють у корегуванні атак на оборонців Запоріжжя

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

СБУ затримала дезертира, якого підозрюють у корегуванні атак на оборонців Запоріжжя
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала дезертира, якого підозрюють у корегуванні повітряних атак росіян по Запоріжжі. 

Як розповіли у пресслужбі СБУ, затриманим є місцевий мобілізований, який самовільно залишив військову частину і пішов на співпрацю з ФСБ.

Чоловік потрапив до уваги російської спецслужби, коли після втечі з підрозділу почав писати прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів. Встановили, що у месенджері на нього вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю.

Реклама

Після вербування агент почав збирати для ворога дані про місця дислокації Сил оборони. Для цього він контактував зі знайомими, в яких під час побутових розмов завуальовано випитував потрібну йому інформацію. За оперативною інформацією, у разі одержання орієнтовних геолокацій фігурант виходив на місцевість, щоб провести там дорозвідку і прозвітувати куратору.

Задокументували, як агент позначав на гугл-картах розташування потенційних цілей і відправляв відповідні скріншоти російській спецслужбі.

Співробітники СБУ завчасно викрили чоловіка і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Згодом корегувальника затримали вдома. 

При обшуку в нього знайшли два мобільні телефони, які він по черзі використовував для законспірованих контактів з ФСБ через анонімний чат у месенджері.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 408 (дезертирство).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies