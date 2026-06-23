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Військові Нацгвардії можуть повернутися з СЗЧ за новою програмою: без резервного батальйону

Для консультацій можна звернутися на гарячу лінію: 0 800 605 100. 

Військові Національної гвардії України, що самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу за новою програмою. Для цього потрібно, щоб СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026-го.

Повернення відбудеться без батальйону резерву, з можливістю самому обрати частину з визначеного переліку, отримати допомогу в контакт-центрі та відновити грошове забезпечення. Про це повідомили в міноборони.

Для цього до 20 вересня потрібно подати рапорт. 

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У застосунку необхідно:

  • обрати нову військову частину Нацгвардії
  • вказати бажаний напрям служби
  • додати рекомендаційний лист від частини
  • надати документ про службу в НГУ.

Рапорт розглядають до чотирьох діб. Якщо його погодять, то протягом трьох наступних діб підготують наказ Командувача НГУ про переведення.

Вирушати до нової частини потрібно після сповіщення в Армії+ про готовність наказу – на дорогу буде два дні. Після погодження рапорту в додатку буде статус “У дорозі”. 

У новій частині його зараховують до особового складу та поновлюють усі види забезпечення”, – розповіли в міністерстві. 

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