Військові Нацгвардії можуть повернутися з СЗЧ за новою програмою: без резервного батальйону

Для консультацій можна звернутися на гарячу лінію: 0 800 605 100.

Військові Національної гвардії України, що самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу за новою програмою. Для цього потрібно, щоб СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026-го.

Повернення відбудеться без батальйону резерву, з можливістю самому обрати частину з визначеного переліку, отримати допомогу в контакт-центрі та відновити грошове забезпечення. Про це повідомили в міноборони.

Для цього до 20 вересня потрібно подати рапорт.

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У застосунку необхідно:

обрати нову військову частину Нацгвардії

вказати бажаний напрям служби

додати рекомендаційний лист від частини

надати документ про службу в НГУ.

Рапорт розглядають до чотирьох діб. Якщо його погодять, то протягом трьох наступних діб підготують наказ Командувача НГУ про переведення.

Вирушати до нової частини потрібно після сповіщення в Армії+ про готовність наказу – на дорогу буде два дні. Після погодження рапорту в додатку буде статус “У дорозі”.

У новій частині його зараховують до особового складу та поновлюють усі види забезпечення”, – розповіли в міністерстві.