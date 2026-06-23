Військові Нацгвардії можуть повернутися з СЗЧ за новою програмою: без резервного батальйону

Військові Національної гвардії України, що самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу за новою програмою. Для цього потрібно, щоб СЗЧ було зафіксовано до 12 червня 2026-го.
Повернення відбудеться без батальйону резерву, з можливістю самому обрати частину з визначеного переліку, отримати допомогу в контакт-центрі та відновити грошове забезпечення. Про це повідомили в міноборони.
Для цього до 20 вересня потрібно подати рапорт.
У застосунку необхідно:
- обрати нову військову частину Нацгвардії
- вказати бажаний напрям служби
- додати рекомендаційний лист від частини
- надати документ про службу в НГУ.
Рапорт розглядають до чотирьох діб. Якщо його погодять, то протягом трьох наступних діб підготують наказ Командувача НГУ про переведення.
Вирушати до нової частини потрібно після сповіщення в Армії+ про готовність наказу – на дорогу буде два дні. Після погодження рапорту в додатку буде статус “У дорозі”.
У новій частині його зараховують до особового складу та поновлюють усі види забезпечення”, – розповіли в міністерстві.