Петиція проти будівництва 25-поверхівки біля Києво-Печерської лаври зібрала підписи менше ніж за тиждень

Автор наголошує, що ділянка розташована в буферній охоронній зоні, тож нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об'єктів не має бути вище 27 метрів.

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Петиція на сайті Київської міської ради під назвою "зупинити будівництво будинку-монстра Печерську" набрала необхідні 6 тисяч підписів менше ніж за тиждень.

На 23 червня петиція, зареєстрована 17 червня, має 6 037 підписів.

Автор наголошує, що ділянка розташована в буферній охоронній зоні, тож нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об'єктів не має перевищувати 27 метрів. Натомість - забудовник ТОВ "Будінвестиції" планує спорудити за цією адресою 25-поверховий хмарочос, що закриє собою Лавру та створить додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру.

Автор і підписанти закликають відповідні департаменти Київської міської державної адміністрації вдатися до кроків для зупинки будівництва:

Департамент територіального контролю – зупинити контрольну картку на порушення благоустрою та демонтувати буівельний паркан, що виходить за межі орендованої ділянки

Департамент містобудування та архітектури – звернутися до суду з позовом про скасування раніше виданих Містобудівних умов та обмежень на забудову

Департамент охорони культурної спадщини – включити будинок училища зв’язку до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та заборонити його знесення

Нагадаємо, що днями головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що КМДА не погоджувало проєкт будівництва 80-метрового будівлі в охоронній зоні Лаври (вулиця Князів Острозьких ). Свистунов наголосив, що місто давало обмеження до 27 метрів, як і належить. Тож далі необхідно втручання міністерства культури і Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко заявив, що контролюватиме це питання.