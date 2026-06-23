До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаСуспільствоЖиття

Петиція проти будівництва 25-поверхівки біля Києво-Печерської лаври зібрала підписи менше ніж за тиждень

Автор наголошує, що ділянка розташована в буферній охоронній зоні, тож нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об'єктів не має бути вище 27 метрів.

Петиція проти будівництва 25-поверхівки біля Києво-Печерської лаври зібрала підписи менше ніж за тиждень
КМДА
Фото: КМДА

Петиція на сайті Київської міської ради під назвою "зупинити будівництво будинку-монстра Печерську" набрала необхідні 6 тисяч підписів менше ніж за тиждень. 

На 23 червня петиція, зареєстрована 17 червня, має 6 037 підписів.

Автор наголошує, що ділянка розташована в буферній охоронній зоні, тож нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об'єктів не має перевищувати 27 метрів. Натомість - забудовник ТОВ "Будінвестиції" планує спорудити за цією адресою 25-поверховий хмарочос, що закриє собою Лавру та створить додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру. 

Автор і підписанти закликають відповідні департаменти Київської міської державної адміністрації вдатися до кроків для зупинки будівництва: 

  • Департамент територіального контролю – зупинити контрольну картку на порушення благоустрою та демонтувати буівельний паркан, що виходить за межі орендованої ділянки
  • Департамент містобудування та архітектури – звернутися до суду з позовом про скасування раніше виданих Містобудівних умов та обмежень на забудову
  • Департамент охорони культурної спадщини – включити будинок училища зв’язку до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та заборонити його знесення

Нагадаємо, що днями головний архітектор Києва Олександр Свистунов заявив, що КМДА не погоджувало проєкт будівництва 80-метрового будівлі в охоронній зоні Лаври (вулиця Князів Острозьких ). Свистунов наголосив, що місто давало обмеження до 27 метрів, як і належить. Тож далі необхідно втручання міністерства культури і Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. 

Мер Києва і голова КМДА Віталій Кличко заявив, що контролюватиме це питання. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies