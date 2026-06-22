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У Києві представили нового очільника патрульної поліції

Патрульну поліцію Києва очолив Єгор Голубов. 

У Києві представили нового очільника патрульної поліції
Єгор Голубов
Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві офіційно представили особовому складу нового керівника патрульної поліції міста. Ним став майор поліції Єгор Голубов. 

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Києва.

За інформацією відомства, новий керівник розпочав службу в патрульній поліції у 2016 році в Донецькій області. У подальшому він обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ, де виконував оперативні та стратегічні завдання на своєму напрямку.

У поліції зазначають, що отриманий досвід роботи в прифронтових містах став важливим етапом його кар’єри та сформував управлінський підхід.

"Саме цей досвід ще раз підтвердив, що ефективна поліція – це насамперед відповідальність, дисципліна, готовність діяти в найскладніших обставинах і бути поруч із людьми тоді, коли вони найбільше потребують допомоги", – наголосили в поліції.

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