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ГУР анонсувало нові операції з повернення українців із російського полону

Наразі вдалося повернути понад сім тисяч українців.

ГУР анонсувало нові операції з повернення українців із російського полону
Андрій Юсов
Фото: ГУР МО

Найближчим часом Україна проведе нові операції та реалізує чергові етапи з повернення своїх громадян із російського полону. 

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони та заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов, передає «Укрінформ».

Він наголосив, що Україна повертає своїх людей уже зараз, у процесі, не чекаючи завершення активних бойових дій. 

За даними Юсова, на сьогодні додому вдалося повернути вже понад сім тисяч українців.

Представник розвідки запевнив, що робота над наступними обмінами триває безперервно. Деталі майбутніх операцій Координаційний штаб оприлюднить одразу після їхнього успішного завершення.

  • 185 українських захисників 5 червня повернулися додому з російської неволі. 
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