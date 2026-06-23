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Українську експертку Світлану Ільчук обрали до Комітету ООН з прав дитини

«Наші експерти володіють унікальним, набутим на власному досвіді знанням», - заявив глава МЗС України.

Українську експертку Світлану Ільчук обрали до Комітету ООН з прав дитини
ООН, Женева
Фото: Вікіпедія

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав українську експертку Світлану Ільчук з обранням до Комітету ООН з прав дитини.

За словами глави МЗС, в умовах протидії жорстокій російській агресії та захисту наймолодших громадян від її наслідків, Україна «формує нову парадигму захисту дітей у зонах конфлікту».

«Наші експерти володіють унікальним, набутим на власному досвіді знанням і стійкими підходами, які терміново потрібні світовій спільноті. Ми пишаємося тим, що голос України тепер безпосередньо сприятиме зміцненню міжнародного права та посиленню глобальних механізмів захисту дітей у всьому світі», – ідеться в дописі Сибіги на його сторінці на платформі Х.

  • Комітет ООН з прав дитини – незалежний експертний орган, який моніторить дотримання положень Конвенції ООН про права дитини 1989 року.
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