FT: Трамп висловив захоплення далекобійними ударами України по Росії

Це дуже роздратувало Росію і тепер її високопосадовці публічно обурюються риторикою лідера США.

Президент США Дональд Трамп під час нещодавнього саміту «Групи семи» висловив захоплення військовими успіхами України, зокрема, її далекобійними ударами вглиб російської території.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, американський лідер був «надзвичайно вражений і сповнений ентузіазму» щодо української кампанії повітряних ударів по об'єктах у РФ. Під час тривалої вечері з Володимиром Зеленським Трамп відзначив такі результати українських бійців. Опісля лідер США погодився на посилення санкцій проти російського енергетичного сектору.

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Такі зміни в риториці Білого дому викликали гостру реакцію в Росії. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США у відмові від ролі «об'єктивного посередника» та заявив, що Вашингтон «забув» колишні заяви Трампа.

Західні дипломати зазначають, що Москва остаточно втрачає віру в здатність Трампа допомогти Путіну досягти його цілей.

Якщо ще в березні американська розвідка вважала, що Росія має перевагу на полі бою, то тепер ситуація змінилася. У США більше не вважають перемогу Москви неминучою.

«Вони абсолютно точно не досягнуть тих цілей, які ставили перед собою в перший день. Вони, можливо, навіть ніколи не зможуть військовим шляхом досягти тих цілей, яких вимагають зараз на переговорах», — заявив на сенатських слуханнях держсекретар Марко Рубіо.

Путін намагався традиційно вплинути на Трампа, зателефонувавши йому у день народження американського політика, проте цей дзвінок не мав жодного ефекту. Вже на саміті G7 Трамп публічно заявив: «Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна».