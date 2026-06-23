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Уряд Литви подав у відставку

Причиною є переформатування правлячої коаліції.

Уряд Литви подав у відставку
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене
Фото: EPA/UPG

Уряд Литви на чолі з прем’єр-міністеркою Інгою Ругінене у вівторок, 23 червня, подав у відставку після майже дев’яти місяців перебування при владі, повідомляє місцевий портал Delfi

Під час засідання Кабінету міністрів Ругінене назвала цей день складним, але водночас таким, що дає змогу оцінити роботу уряду за останній рік.

«Я щиро задоволена командою, яка зараз сидить за столом. Попри всі труднощі, нам справді є чим пишатися, і кожен із вас зробив великий внесок у добробут нашої держави та покращення життя людей», — сказала вона.

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Ругінене подякувала членам уряду та всій команді за спільну роботу, відповідальність і готовність ухвалювати рішення у складний період.

«За цей час ми разом ухвалили не одне складне рішення, але завжди мали одну мету — щоб люди в Литві жили безпечніше, гідніше і сильніше. За це кожному з вас я кажу “дякую”», — заявила глава уряду, що йде у відставку.

Вона також побажала успіху майбутньому уряду в подальшому служінні Литві. За словами Ругінене, її Кабмін передає розпочату роботу з надією, що її послідовно продовжать на благо держави та громадян.

Зазначимо, що причиною є переформатування правлячої коаліції у країні. Раніше соціал-демократи вийшли з коаліції з популістською партією «Зоря Німану» після скандалів навколо її лідера Ремігіюса Жемайтайтіса, якого суд визнав винним у розпалюванні ненависті до євреїв і применшенні Голокосту. Також партія виступила проти військової ініціативи уряду біля кордону з Білоруссю.

Після цього сформували нову більшість: соціал-демократи домовилися з партією «В ім’я Литви» та Союзом селян і зелених. У межах цього перезавантаження лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс має замінити Інгу Ругінене на посаді прем’єра.

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