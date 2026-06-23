У Чорногорії затримали екскерівницю табору Olympic Village, де загинула дитина

У Чорногорії ухвалили рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору Olympic Village.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Затримання відбулося 21 червня за запитом української сторони.

Трагедія сталася ще у 2023 році, коли в таборі загинув 10-річний хлопчик. Після оголошення про підозру екскерівниця закладу залишила межі України, через що її оголосили у міжнародний розшук, а Інтерпол опублікував «червоне оповіщення». Наразі українська прокуратура завершує всі необхідні процедури для її повернення в Україну.

Генпрокурор наголосив, що тримає цю справу під особистим контролем, а втеча за кордон не допоможе уникнути правосуддя. Окремо він нагадав, що обвинувальний акт щодо тренера табору, якого звинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже розглядає суд.