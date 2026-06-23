Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб ЗСУ: 204 бої відбулися на фронті від початку доби

32 атаки здійснили росіяни на Покровському напрямку.

Генштаб ЗСУ: 204 бої відбулися на фронті від початку доби
Військовослужбовці ЗСУ
Фото: facebook/ Генштаб

Станом на 22:00 23 на фронті відбулися 204 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали два ракетні удари із застосуванням двох ракет, здійснили 48 авіаційних ударів, скинули 160 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 6037 дронів-камікадзе та здійснили 2140 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Реклама

На ПівнічноСлобожанському та Курському напрямках відбулися шість бойових зіткнень. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На ПівденноСлобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Кутьківки, Козачої Лопані, Лиману, Вовчанських Хуторів, Охрімівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Шийківки.

11 спроб росіян просунутися відбили на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 13 спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного та в бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксували на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Малинівка.

На Костянтинівському Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Новоолександрівка, Котлине та в бік Гришиного, Мирного, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Добропілля, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Сергіївки, Муравки, Філії. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідували 44 окупантів і 17 поранили; знищили одну самохідну артилерійську установку, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки; пошкодили дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищені або подавлені 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в напрямку Олександрограда.

18 атак окупантів відбулося на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне та в бік Рибного, Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки.

На Оріхівському і Придніпровському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies