Генштаб ЗСУ: 204 бої відбулися на фронті від початку доби

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Станом на 22:00 23 на фронті відбулися 204 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Росіяни завдали два ракетні удари із застосуванням двох ракет, здійснили 48 авіаційних ударів, скинули 160 керованих авіабомб. Крім того, залучили для ураження 6037 дронів-камікадзе та здійснили 2140 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

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На Північно–Слобожанському та Курському напрямках відбулися шість бойових зіткнень. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Кутьківки, Козачої Лопані, Лиману, Вовчанських Хуторів, Охрімівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Шийківки.

11 спроб росіян просунутися відбили на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 13 спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного та в бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксували на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Малинівка.

На Костянтинівському Сили оборони відбили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Новоолександрівка, Котлине та в бік Гришиного, Мирного, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Добропілля, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Сергіївки, Муравки, Філії. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідували 44 окупантів і 17 поранили; знищили одну самохідну артилерійську установку, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки; пошкодили дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищені або подавлені 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в напрямку Олександрограда.

18 атак окупантів відбулося на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне та в бік Рибного, Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки.

На Оріхівському і Придніпровському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.