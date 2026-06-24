«Скеля» відреагувала на матеріал «Бабеля» про небойові втрати і побиття військових у полку

Там вважають, що наведені журналістами свідчення військових потребують перевірки, але вони готові працювати над вирішенням.

425 окремий штурмовий полк «Скеля» відреагував на публікацію видання «Бабель» про побиття військовослужбовців та 26 встановлених смертей, непов'язаних із виконанням бойових завдань. У дописі полк погодився, що матеріал порушив серйозні питання, які потребують ретельного вивчення і перевірки.

Водночас «Скеля» вважає, що автори тексту узагальнили історію полку до окремих трагічних випадків. Полк заявив, що з 26 згаданих смертей 18 трапилися в лікарні чи дорогою до неї, а не в полку.

«І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих», – заявили там.

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«Скеля» вважає, що наведені журналістами свідчення військових потребують перевірки.

«Попри це ми не закриваємось від проблем, а працюємо над їхнім вирішеннями. Як зазначено у статті "Бабель" полк активно співпрацює з Офісом військового омбудсмена як над вирішенням питань окремих військовослужбовців, так і над зміною процедур. І це дає свої результати, про що зазначають і представники військового омбудсмена. Частина описаних в статті проблем була виправлена ще кілька місяців тому», – заявили в «Скелі».

425 полк брав участь у найтяжчих боях. Зокрема, прорвався в Гуляйполе і штурмував Покровськ, звільнив Зарічне. Однак, окрім бойових заслуг, «Скеля» відома подекуди жорсткими методами поводження з військовими.

Про що матеріал «Бабеля»?

Інформація про побиття всередині найбільшого штурмового полку одних військових іншими, а також випадки смертей мобілізованих до нього військовослужбовців була й раніше. У багатьох випадках причиною смерті називали пневмонію. А в одному – «Скеля» заявила, що військовий упав з сосни (розслідування цієї трагедії зараз триває).

Журналісти розповіли про розподільчий пункт «Скелі» під неформальною назвою «Курятник». Це перша локація, куди привозять новобранців. Один з військових, Олександр Жижкін, потрапив туди після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки, необхідні йому для замісної терапії як наркозалежному.

Жижкін розповів, що до туалету новобранців супроводжували під озброєним конвоєм, змушували присідати, стояти в планках. Він намагався втекти з полку декілька разів.

Інший, анонімний співрозмовник журналістів, розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати розпорядження, наприклад – присідати. Серед утримуваних у карцері були як люди з абстинентним синдромом, так і ті, хто не мав залежностей.

Також військові розповіли про полігон із жорстким режимом, де, за їхніми словами, заборонено вільно пересуватися, а в туалет можна ходити тільки групами. Начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі» Андрій Сурай у коментарі журналістам назвав перебільшенням заяву про те, що до туалету можна ходити лише під конвоєм. Він сказав, що таке можливо, якщо людина продемонструвала себе як схильну до СЗЧ, але загальною практикою це не є.

Мобілізовані до «Скелі» розповіли журналістам, що периметр навколо навчальних центрів замінований. Там підірвався мобілізований харків'янин, а після цього, за словами співрозмовників журналістів, в його сторону вистрілили, але в землю. У полку журналістам сказали, що цей чоловік під час навчання відхилився від маршруту й підірвався на невідомому пристрої, а в березні помер у лікарні від серцево-легеневої недостатності. Журналісти встановили ще один випадок підриву військового, після чого він намагався накласти на себе руки.

Також журналісти встановили мобілізованого до полку з психічним захворюванням, який невідомо яким чином пройшов ВЛК. Загалом у матеріалі йдеться про випадки фізичного покарання військовослужбовців і небойові смерті.