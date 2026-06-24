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Голова МЗС Польщі прогнозує провокацію Росії під "фальшивим прапором" для атаки на країни Заходу

Сікорський порівняв дії Росії із провокаціями нацистів у 1939 році.

Голова МЗС Польщі прогнозує провокацію Росії під "фальшивим прапором" для атаки на країни Заходу
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Росія готує атаку "під фальшивим прапором" на свою територію, щоб напасти на країни Заходу.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Це звучить як провокація. Я очікую атаки під чужим прапором на російській території, на яку Путін "відповість", - зазначив він.

Сікорський нагадав, що в серпні 1939 року Абвер організував «польський» напад на радіостанцію в Глівіце, щоб дати собі привід для війни.

Так Сікорський відреагував на заяви очільника Кремля Владіміра Путіна про те, що Москва атакуватиме європейські країни, якщо з їхніх територій запускатимуть безпілотники по Росії. 

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