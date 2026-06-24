Голова МЗС Польщі прогнозує провокацію Росії під "фальшивим прапором" для атаки на країни Заходу

Сікорський порівняв дії Росії із провокаціями нацистів у 1939 році.

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Росія готує атаку "під фальшивим прапором" на свою територію, щоб напасти на країни Заходу.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Це звучить як провокація. Я очікую атаки під чужим прапором на російській території, на яку Путін "відповість", - зазначив він.

Сікорський нагадав, що в серпні 1939 року Абвер організував «польський» напад на радіостанцію в Глівіце, щоб дати собі привід для війни.

To brzmi jak zapowiedź prowokacji.

Spodziewam się ataku na terytorium Rosji pod fałszywą flagą, na który Putin ‚odpowie.’

Przypominam, że w sierpniu 1939 roku Abwehra zaaranżowała ‚polski’ atak na radiostację w Gliwicach aby dać sobie pretekst do wojny.https://t.co/HU0S7sWvRm — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 23, 2026

Так Сікорський відреагував на заяви очільника Кремля Владіміра Путіна про те, що Москва атакуватиме європейські країни, якщо з їхніх територій запускатимуть безпілотники по Росії.