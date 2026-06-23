Україна закликає країни-учасниці не затягувати ратифікацію угоди щодо Спецтрибуналу

Україна закликає парламенти держав-учасниць не зволікати із завершенням внутрішніх процедур і ратифікацією документів щодо створення Спеціального трибуналу для Росії.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький, передає Укрінформ.

"Сьогодні я саме виступатиму на спільному засіданні Комітету міністрів РЄ та Бюро ПАРЄ, де обговорюватимуть результати міністерської зустрічі в Кишиневі. І однією з головних тем буде саме необхідність прискорити ратифікацію документів, пов’язаних зі створенням трибуналу. Я звертатимусь до парламентаріїв, щоб вони не затягували внутрішні процедури та питання ратифікації", - сказав Точицький.

Він нагадав, що під час засідання в Кишиневі створення Спецтрибуналу підтримали 36 держав і Європейський Союз. Зараз Україна працює над розширенням кола учасників цієї угоди.

"Серед країн поза межами Ради Європи та Європейського Союзу є дві держави, які підтримали процес, - одна країна Латинської Америки та Австралія. Звісно, що після Кишинева у нас ні на хвилину не зупинялася наша адвокація в частині залучення інших країн. Ми знаємо, що на підході кілька інших країн Північної Америки", - додав Точицький.

Він зазначив, що наразі активно триває робота так званої "передової групи", створена завдяки добровільному внеску Європейського Союзу.