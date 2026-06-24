У Севастополі й ще кількох містах внаслідок атаки дронів зникла електроенергія (доповнено)

Дітей в садочках перевели на сухпайки, електротранспорт у місті не їздить.

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Севастополь з ночі 24 червня знеструмлений внаслідок атаки дронів. Призначений окупантами «керівник» Міхаіл Развожаєв заявив про «особливий режим» на об'єктах і закликав економити заряд телефонів.

Тролейбуси міста на маршрути не вийшли. Деякі дитсадки працюють в режимі чергових груп, а батьків закликали залишати дітей вдома.

Атака по ворожих об'єктах у місті тривала в декілька хвиль. Развожаєв звітував про збиті дрони.

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Світло зникло й в інших містах, передає Суспільне.Крим. Без електропостачання були Євпаторія, Саки, Яни Капу, Армянськ, Джанкой і райони.

Контекст

У попередні дні Сили оборони України наростили удари по окупованому Криму. Ворог зіткнувся з перебоями в забезпеченні паливом. Кримський міст регулярно перекривають, тож люди, що незаконно заїхали в Крим через російську територію, не можуть виїхати під час атак.

Окупаційна влада вже заборонила відпочинок із дітьми, а нині в частині Криму зникло світло.

23 червня ССО добили залізничний міст через Північнокримський канал. А Сили безпілотних систем вразили десятки цілей, зокрема ракетоносії.