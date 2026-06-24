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Уночі росіяни атакували дронами хлібокомбінат у Глухові

Пошкоджені будівля та транспорт.

Уночі росіяни атакували дронами хлібокомбінат у Глухові
Фото: Сумська ОВА

Уночі в Глухові на Сумщині два російські дрони вночі влучили по хлібокомбінату.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Глухів. Уночі росіяни атакували місцевий хлібокомбінат. Два ворожі безпілотники влучили по території підприємства саме під час завантаження готової продукції", - написав він у Telegram і опублікував фото наслідків.

Григоров зазначив, що пошкоджені будівля хлібокомбінату та транспорт. На щастя, люди не постраждали..

"Росія вкотре б’є по цивільних підприємствах і транспорту, який забезпечує людей продуктами та підтримує життєдіяльність громад. Це - свідомі удари по мирному життю", - наголосив він.

Фото: Сумська ОВА

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