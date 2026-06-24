WSJ: Росія тисне на Білорусь, намагаючись відкрити новий фронт у війні проти України

Видання стверджує, що Кремль намагається підштовхнути свого найближчого союзника до активнішої участі у війні, оскільки перспективи Москви на полі бою погіршуються.

Найближчий союзник Росії — Білорусь — постає як потенційний новий фронт у протистоянні Кремля із Заходом. Москва прагне посилити військовий союз із цією країною, тоді як Україна погрожує ударами по її території, пише The Wall Street Journal.

На початку цього року Москва розпочала кампанію тиску на Білорусь, сподіваючись використати її як плацдарм для розширення війни Росії проти України або для проведення неконвенційних операцій проти членів НАТО, повідомили колишні та чинні російські й європейські посадовці.

Цей крок свідчить, що Москва може зважувати ризиковану ескалацію війни, оскільки її армія має труднощі з просуванням на сході України, а Путін стикається з падінням внутрішньої підтримки більш ніж через чотири роки після початку конфлікту. За словами посадовців, Білорусь, де Москва розмістила тактичну ядерну зброю, може відіграти ключову роль у цьому плані.

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Лукашенко заявив, що президент Франції Емманюель Макрон під час приблизно 90-хвилинної телефонної розмови минулого місяця сказав йому, що Париж має інформацію про наміри Білорусі посилити свою участь у війні. За словами Лукашенка, Макрон застеріг його від цього. Помічник Макрона підтвердив факт розмови і сказав, що французький президент «наголосив на ризиках, з якими зіткнеться Білорусь, якщо дозволить втягнути себе в агресивну війну Росії проти України».

Після того як Росія використала територію Білорусі у 2022 році під час початкового вторгнення в Україну, Мінськ загалом залишався осторонь конфлікту. Американські посадовці протягом останнього року неодноразово відвідували Білорусь, намагаючись віддалити країну від Росії. Вашингтон зняв санкції з білоруських калійних добрив і закликав сусідні країни зробити те саме, що дозволило б відновити експорт і принести певні доходи країні, яка відчуває нестачу коштів.

Лукашенко, у свою чергу, також звільнив близько 500 політичних в'язнів після переговорів з американськими чиновниками.

Водночас останнім часом Мінськ продає Росії бензин та інші нафтопродукти на тлі дефіциту пального після українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Крім того, за даними WSJ, Москва дедалі активніше використовує наземні станції керування дронами на території Білорусі, щоб спрямовувати запущені з Росії безпілотники вглиб України. У Білорусі зараз перебувають близько 2000 російських військових.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна битиме по таких станціях у Білорусі, якщо Мінськ і далі дозволятиме Росії їх використовувати. За його словами, ці станції були задіяні під час ударів по Рівненській, Житомирській та Волинській областях. «Якщо Лукашенко не прибере ці станції, ми приберемо все», — попередив Зеленський в ефірі українського телебачення.

Водночас джерела WSJ стверджують, що Москва погрожує Мінську скороченням фінансової підтримки, від якої залежить Білорусь. Колишній російський розвідник, обізнаний з обговореннями між РФ і Білоруссю, заявив, що більшість контактів відбувається між Лукашенком і послом Росії Борисом Гризловим.

Минулого місяця Росія та Білорусь провели спільні ядерні навчання, під час яких російські сили перевозили ядерні боєголовки до польових позицій білоруських ракетних військ. У Кремлі при цьому заперечують участь Білорусі в російських операціях. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: «Білорусь не бере участі».

За даними WSJ, наразі немає ознак, що Росія готує неминучу військову операцію з території Білорусі. Однак співрозмовники видання кажуть, що така можливість «лежить на столі». Йдеться не обов’язково про класичний наступ: це може бути операція для перевірки оборони НАТО або підриву підтримки України.