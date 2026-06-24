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Вірменія буде представлена на Конференції з відновлення України

Ще один крок Єревана геть від Москви і назустріч цивілізованій Європі.

Вірменія буде представлена на Конференції з відновлення України
Фото: armenpress.am

На тлі обрання євроінтеграційного вектору та зустрічного економічного й політичного тиску з боку Росії Вірменія ухвалила рішення взяти участь у Конференції з відновлення України у польському Гданську.

Як пише Armenpress, на захід, який відбудеться 24-25 червня і буде присвячений питанням відбудови нашої держави після російської агресії, від офіційного Єревана поїде секретар Ради безпеки Армен Григорян.

Вірменська влада на тлі розчарування в проросійській організації ОДКБ через відсутність підтримки у війні в Нагірному Карабаху вирішила взяти курс на зближення з Європейським Союзом. Це викликало істеричну реакцію в Москві, де наприкінці травня обмежили імпорт низки товарів з Вірменії. 

Попри спроби Росії втрутитися у парламентські вибори, 7 червня партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна здобула перемогу, отримавши від народу мандат на реалізацію проєвропейських ініціатив.

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