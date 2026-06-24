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Прем'єр Польщі позитивно оцінив відсутність Зеленського на конференції у Гданську

Дональд Туск упродовж "конфлікту орденів" постійно закликав до стриманості з обох сторін.

Прем'єр Польщі позитивно оцінив відсутність Зеленського на конференції у Гданську
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Очільник польського уряду Дональд Туск привітав рішення Президента України Володимира Зеленського не їхати до Гданська, де 24 червня розпочинає роботу Конференція щодо відновлення нашої держави.

Як пише Укрінформ, прем'єр заявив, що "не розчарований" відсутності Зеленського у Гданську і вважає, що це навіть сприятиме "більш якісному проведенню конференції без непотрібної напруги". Відмову глави української держави від поїздки Туск сприймає як "жест деескалації".

За словами прем'єра, він перебуває на контакті зі своєю українською колегою Юлією Свириденко, яка замість Зеленського очолюватиме делегацію України у Гданську.

Туск від початку скандалу після присвоєння підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА постійно намагався виступати в ролі миротворця між президентами Польщі та України, закликаючи Кароля Навроцького і Володимира Зеленського до стриманості і наголошуючи на тому, що він "конфлікту орденів" виграли лише росіяни. 

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