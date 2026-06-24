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Генштаб ЗСУ заявив про ураження Оренбурзького ГПЗ та Оренбурзького гелієвого заводу

Також підтверджено пошкодження будівель центру космічного зв'язку “Владимир”.

Генштаб ЗСУ заявив про ураження Оренбурзького ГПЗ та Оренбурзького гелієвого заводу
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ заявив про ураження Оренбурзького ГПЗ та Оренбурзького гелієвого заводу

В ніч на 24 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Оренбурзькій області уразили Оренбурзький газопереробний завод, а також єдиний у Росії гелієвий завод. Відстань - понад 1200 км від лінії бойового зіткнення.

На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один комплекс. 

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ГПЗ виділяє очищений природній газ і сірку (що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху). 

ОГЗ ж забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти - гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) та етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів).

Оренбурзький ГПЗ - один з найбільших у світі газохімічних комплексів, введений в експлуатацію в 1974 році (побудований за участі іноземців).

Потужність об'єкта - 45 млрд куб. м газу на рік; на завод припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка".

У Бєлгородській області рф уражено склад FPV-дронів ворога в районі Алексєєвки.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області, Тьоткіного і Попово-Лежачів Курської області рф, а також Журавлівки Бєлгородської області рф.

Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів противника 23 червня 2026 року в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Окрім того, підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв'язку "Владимир" у Владимирській області рф.

Центр забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв'язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур держави-агресора.

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