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Генштаб ЗСУ заявив про ураження Оренбурзького ГПЗ та Оренбурзького гелієвого заводу

В ніч на 24 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Оренбурзькій області уразили Оренбурзький газопереробний завод, а також єдиний у Росії гелієвий завод. Відстань - понад 1200 км від лінії бойового зіткнення.

На території підприємств зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються.Оренбурзький газопереробний завод (ГПЗ) та Оренбурзький гелієвий завод (ОГЗ) формують один комплекс.

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ГПЗ виділяє очищений природній газ і сірку (що, зокрема, використовується для виробництва вибухівки та чорного пороху).

ОГЗ ж забирає очищений безсірчистий газ і методом глибокого охолодження дістає з нього найцінніші компоненти - гелій (інертний газ використовується в рідкопаливних двигунах ракет і системах наведення) та етан (що є ключовим компонентом для сировини у синтезі спецпластиків, кабельної ізоляції для авіації та ключових пластифікаторів для твердих ракетних палив і порохів).

Оренбурзький ГПЗ - один з найбільших у світі газохімічних комплексів, введений в експлуатацію в 1974 році (побудований за участі іноземців).

Потужність об'єкта - 45 млрд куб. м газу на рік; на завод припадає 60% всього газу, що переробляє "Газпром переробка".

У Бєлгородській області рф уражено склад FPV-дронів ворога в районі Алексєєвки.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА окупантів в районах Часового Яру Донецької області, Басані та Грозового Запорізької області, Тьоткіного і Попово-Лежачів Курської області рф, а також Журавлівки Бєлгородської області рф.

Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено знищення двох морських безекіпажних катерів противника 23 червня 2026 року в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Окрім того, підтверджено пошкодження двох будівель із подальшим горінням на території центру космічного зв'язку "Владимир" у Владимирській області рф.

Центр забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв'язку, які використовуються, зокрема, в інтересах силових структур держави-агресора.