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ГУР: Африка стала масштабним полігоном для застосування Росією когнітивної зброї

Когнітивною зброєю називають методи маніпуляцій, спрямованих на зміну свідомості, переконань, поведінки та самоідентифікації.

ГУР: Африка стала масштабним полігоном для застосування Росією когнітивної зброї
Андрій Черняк
Фото: ГУР

Держава-агресор Росія зберігає вплив в Африці та продовжує використовувати континент для просування власних геополітичних інтересів, доступу до природних ресурсів, обходу санкцій і вербування найманців для війни проти України.

Про це в інтерв’ю Kyiv Post заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

“Поки що зарано говорити про втрату Росією своїх позицій в Африці. Після розпаду ПВК "Вагнер" її залишки були реорганізовані в так званий "африканський корпус". Він і надалі підтримує військові режими та різноманітні збройні угруповання в країнах континенту”, — зазначив Андрій Черняк.

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За словами представника воєнної розвідки України, поряд із військовою присутністю Кремль активно розбудовує мережу гібридного впливу через підконтрольні організації, так звані “русские дома” та інформаційні операції, спрямовані на розпалювання конфліктів і просування проросійських наративів.

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Окрему увагу російські спецслужби приділяють інформаційному впливу. Для цього вони використовують дезінформацію, конспірологічні теорії та контент, створений за допомогою штучного інтелекту.

“Сьогодні Африка стала масштабним полігоном для застосування Росією когнітивної зброї. Щонайменше у 22 країнах російські спецслужби підтримують конвеєр фейкових новин, який охоплює мільйони людей, провокує насильство, сприяє легітимізації військових переворотів та залякує представників громадянського суспільства”, — наголосив Андрій Черняк.

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