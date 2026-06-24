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Військові США планують створити полігони з умовами війни в Україні, де тестуватимуть РЕБ і системи боротьби з дронами

Планується максимально наблизити умови до реального поля бою.

Військові США планують створити полігони з умовами війни в Україні, де тестуватимуть РЕБ і системи боротьби з дронами
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Армія США планує протягом найближчих чотирьох–шести тижнів облаштувати щонайменше два випробувальні полігони, які відтворюватимуть умови сучасної радіоелектронної боротьби, зокрема ті, що характерні для бойових дій в Україні.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на заяву міністра Армії США Дена Дрісколла.

За словами посадовця, на цих полігонах планується максимально наблизити умови до реального поля бою – з урахуванням інтенсивної радіоелектронної боротьби та взаємодії між системами безпілотників і засобами протидії дронам.

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Окремий акцент робитиметься на співпраці військових із виробниками безпілотних систем та розробниками технологій протидії БпЛА, що дозволить оперативно вдосконалювати озброєння та тактики його застосування.

Крім того, Дрісколл повідомив, що розглядається можливість створення глобального полігону за межами США для проведення більш масштабних і "агресивних" випробувань, зокрема із використанням гіперзвукових технологій.

У Пентагоні також ведуть консультації з оборонними компаніями щодо розширення виробництва систем перехоплення дронів і ракет.

Представник управління зі стратегічних загроз Армії США Двейн Гейз зазначив, що Росія щомісяця виробляє від 3000 до 5000 ударних дронів типу "Шахед" і близько 600 тисяч FPV-дронів

Водночас Україна, за його оцінками, виготовляє приблизно 30 тисяч дронів-перехоплювачів на місяць.

Він додав, що США наразі зосереджені переважно на виробництві високотехнологічної та дорогої зброї, однак потребують розвитку дешевших рішень для умов тривалої війни на виснаження.

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