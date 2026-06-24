Bloomberg: Німеччина відмовляється від військових кораблів Rheinmetall

Через це акції Rheinmetall обвалилися на 17%.

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Акції Rheinmetall зазнали найбільшого падіння за останній рік після появи інформації про намір уряду Німеччини переглянути оборонний контракт на будівництво військових кораблів.

Як повідомляє Bloomberg, цінні папери компанії подешевшали приблизно на 17%, що стало найбільшим внутрішньоденним падінням з квітня 2025 року.

За даними агентства з посиланням на поінформовані джерела, німецька влада планує скасувати замовлення на шість протичовнових фрегатів типу F126, які мала виготовляти Rheinmetall. Натомість контракт може бути передано іншому національному виробнику TKMS.

На тлі цієї новини акції TKMS зросли приблизно на 12%, що свідчить про перерозподіл очікувань інвесторів у секторі оборонної промисловості Німеччини.

Аналітики Morgan Stanley оцінюють можливі фінансові наслідки для Rheinmetall у вигляді списання активів на рівні близько 2 млрд євро.

У коментарі аналітиків зазначається, що рішення стало несподіваним для ринку, оскільки компанія раніше розраховувала на остаточне погодження контракту до початку літнього періоду.