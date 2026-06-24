FT: Генерал, який відігравав ключову роль у зусиллях США з допомоги Україні, став черговою жертвою «чистки» Гегсета

Генерал Кріс Донаг’ю оголосить про відставку в середу, повідомили люди, обізнані із ситуацією.

Головний офіцер армії США в Європі достроково піде з військової служби, ставши черговою жертвою «чистки» серед високопоставлених офіцерів, яку проводить міністр оборони Піт Гегсет, пише Financial Times.

Генерал Кріс Донаг’ю, авторитетний ветеран сил спеціальних операцій, який відігравав ключову роль у зусиллях США з допомоги Україні у війні проти Росії, оголосить про відставку в середу, повідомили люди, знайомі з ситуацією.

Донаг’ю змушують піти лише через два місяці після того, як Гегсет звільнив генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу армії США. Це рішення викликало невдоволення серед військових по всіх Збройних силах США.

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Усунення Донаг’ю відбувається на тлі підготовки Пентагону до пониження рівня командування в Європі, а також на тлі посилення тиску президента Дональда Трампа на Європу, аби вона взяла на себе більше відповідальності за власну оборону та війну в Україні.

Донаг’ю, чотиризірковий генерал, який служив в Іраку, Сирії та інших зонах бойових дій, став відомим як останній американський військовий, який залишив Афганістан після рішення тодішнього президента Джо Байдена вивести війська з країни у 2021 році.

Причини, з яких Гегсет усунув Донаг’ю, залишаються незрозумілими. Водночас глава Пентагону був різким критиком того, як адміністрація Байдена провела хаотичне виведення військ з Афганістану, і розпорядився провести розслідування обставин цього процесу.

Звільнення спричинить нову хвилю потрясінь у Збройних силах США. Кілька колишніх високопоставлених військових заявили FT, що Гегсет створив атмосферу страху, яка впливає на всю армію — аж до найвищого командування.

Донаг’ю, який також командував силами армії США в Африці, має високий авторитет в армії завдяки важливим бойовим посадам, які обіймав упродовж двох десятиліть.

За останні 18 місяців Гегсет звільнив десятки офіцерів, зокрема генерала Чарльза Брауна з посади голови Об’єднаного комітету начальників штабів та адмірала Лізу Франкетті — першу жінку на посаді керівниці військово-морських операцій США.

Він також звільнив генерала ВПС Тімоті Го, який очолював Агентство національної безпеки та Кіберкомандування США, а також заблокував підвищення низки високопоставлених офіцерів, не пояснивши причин цих рішень.