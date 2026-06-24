«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСвіт

FT: Генерал, який відігравав ключову роль у зусиллях США з допомоги Україні, став черговою жертвою «чистки» Гегсета

Генерал Кріс Донаг’ю оголосить про відставку в середу, повідомили люди, обізнані із ситуацією.

FT: Генерал, який відігравав ключову роль у зусиллях США з допомоги Україні, став черговою жертвою «чистки» Гегсета
Американський генерал Крістофер Донах'ю, Польща, 6 лютого 2022 року
Фото: EPA/UPG

Головний офіцер армії США в Європі достроково піде з військової служби, ставши черговою жертвою «чистки» серед високопоставлених офіцерів, яку проводить міністр оборони Піт Гегсет, пише Financial Times

Генерал Кріс Донаг’ю, авторитетний ветеран сил спеціальних операцій, який відігравав ключову роль у зусиллях США з допомоги Україні у війні проти Росії, оголосить про відставку в середу, повідомили люди, знайомі з ситуацією.

Донаг’ю змушують піти лише через два місяці після того, як Гегсет звільнив генерала Ренді Джорджа з посади начальника штабу армії США. Це рішення викликало невдоволення серед військових по всіх Збройних силах США.

Реклама

Усунення Донаг’ю відбувається на тлі підготовки Пентагону до пониження рівня командування в Європі, а також на тлі посилення тиску президента Дональда Трампа на Європу, аби вона взяла на себе більше відповідальності за власну оборону та війну в Україні.

Донаг’ю, чотиризірковий генерал, який служив в Іраку, Сирії та інших зонах бойових дій, став відомим як останній американський військовий, який залишив Афганістан після рішення тодішнього президента Джо Байдена вивести війська з країни у 2021 році.

Причини, з яких Гегсет усунув Донаг’ю, залишаються незрозумілими. Водночас глава Пентагону був різким критиком того, як адміністрація Байдена провела хаотичне виведення військ з Афганістану, і розпорядився провести розслідування обставин цього процесу.

Звільнення спричинить нову хвилю потрясінь у Збройних силах США. Кілька колишніх високопоставлених військових заявили FT, що Гегсет створив атмосферу страху, яка впливає на всю армію — аж до найвищого командування.

Донаг’ю, який також командував силами армії США в Африці, має високий авторитет в армії завдяки важливим бойовим посадам, які обіймав упродовж двох десятиліть.

За останні 18 місяців Гегсет звільнив десятки офіцерів, зокрема генерала Чарльза Брауна з посади голови Об’єднаного комітету начальників штабів та адмірала Лізу Франкетті — першу жінку на посаді керівниці військово-морських операцій США.

Він також звільнив генерала ВПС Тімоті Го, який очолював Агентство національної безпеки та Кіберкомандування США, а також заблокував підвищення низки високопоставлених офіцерів, не пояснивши причин цих рішень.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies