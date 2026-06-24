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Інспектори МАГАТЕ відвідають ядерні об’єкти в Ірані, - Гроссі

"Чи станеться це післязавтра, чи через тиждень, чи через 10 днів, це важливо, але не критично. Це станеться".

Інспектори МАГАТЕ відвідають ядерні об’єкти в Ірані, - Гроссі
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 24 червня оголосив, що інспектори МАГАТЕ відвідають об’єкти збагачення урану в Ірані.

Про це він повідомив на пресконференції, передає "Радіо Свобода".

"Я можу зрозуміти політичні заяви, вони є частиною реальності, але головне, про що я хотів би нагадати вам і на що звернути вашу увагу, це те, що існує Меморандум про взаєморозуміння, підписаний обома президентами (Ірану і Сполучених Штатів – ред.)", – сказав Ґроссі. 

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Він додав, що в меморандумі "чітко зазначено, що ядерна діяльність, яка буде здійснюватися стосовно об’єктів з ядерними матеріалами, буде контролюватися МАГАТЕ". 

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"Очевидно, що для цього нам доведеться провести інспекцію. Чи станеться це післязавтра, чи через тиждень, чи через 10 днів, це важливо, але не критично. Це станеться", – сказав Ґроссі.

Напередодні президент США Дональд Трамп також заявив, що інспектори МАГАТЕ вирушать до Ірану "у відповідний час" для інспекції пошкоджених ядерних об’єктів.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечило інформацію щодо дозволу інспекторам МАГАТЕ повернутися на ядерні об'єкти ісламської республіки. Контроль за роботою іранських ядерних об'єктів з боку агентства, яке працює під мандатом ООН, було припинено минулоріч внаслідок 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем. 

 

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