Цьогорічна Конференція у Гданську не потребує участі голови МЗС України, - речник

Цьогорічна конференція з відновлення України (URC) у Гданську не потребують обов’язкової особистої присутності міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Про це заявив журналістам речник МЗС Георгій Тихий.

"Так само як з польського боку акцент не на міністрі закордонних справ і дипломатичній складовій, а на урядовому, економічному, безпековому, інфраструктурному, гуманітарному, бізнесовому та інших вимірах, яким присвячена Конференція", - сказав він.

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Тихий зазначив, що МЗС та дипломатія активно залучені до цього заходу. МЗС та профільний департамент економічної дипломатії протягом багатьох місяців готувалися до Конференції та здійснювали безпосередній організаційний супровід заходів, угод і переговорів у її рамках.

"Пророблена велика робота і ми розраховуємо на серйозні плоди", - наголосив речник.

"Наша мета - уникнути непотрібної політизації цього міжнародного заходу, сфокусуватися на прагматиці та конкретних рішеннях на підтримку України та українців в умовах коли це особливо необхідно, на п’ятому році повномасштабної агресії РФ. Переконані, що цьогорічна Конференція принесе суттєві конкретні результати для наших людей та, попри все, стане історією успіху для України, Польщі та десятків міжнародних партнерів з урядового та неурядового секторів, які беруть в ній участь. Дякуємо польській стороні за якісну співорганізацію заходу", - додав Тихий.

Контекст

Днями польський президент Кароль Навроцький вирішив відкликати Орден Білого Орла, яким був нагороджений президент Володимир Зеленський. Це відбулося у зв'язку з незадоволенням Варшави через рішення президента присвоїти підрозділу ССО «Північ» назву «імені Героїв УПА».

Зеленський назвав це рішення політичним кроком перед виборами в 2027-му. Він наголосив, що підрозділ самостійно обрав назву, пов'язану з історичними постатями, яких поважають бійці.

Президент України після рішення про позбавлення ордену відправив його Новою поштою до Варшави на ім’я Навроцького. Також від цієї нагороди відмовилися другий, третій і п’ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Також орден повернув міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Більше на цю тему читайте в матеріалі Антона Веклича «Фалеристичний конфлікт: що треба знати про орден Білого Орла».

Пізніше стало відомо, що Зеленський не поїде на Конференцію. А очолить делегацію прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.