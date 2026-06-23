Єврокомісія дасть Німеччині €76 мільйонів на унікальний завод квантового тестування напівпровідників

Європейська комісія затвердила прямий грант Німеччині у розмірі 76 мільйонів євро для компанії QuantumDiamonds GmbH.
Ці кошти спрямують на створення в Мюнхені інноваційного заводу з виробництва обладнання для тестування напівпровідників, ідетсья на сайті Єврокомісії.
Проєкт стане першим у ЄС виробничим майданчиком для створення новітніх систем метрології та інспекції напівпровідників, що працюють на основі квантових технологій. Цей крок покликаний зміцнити позиції та автономію ЄС у ланцюжку створення вартості мікросхем відповідно до Європейського акту про чипи.
Quantum Diamonds зобов'язалася активно взаємодіяти зі стартапами, малими та середніми підприємствами, а також науково-дослідними інститутами.
- Така політика ЄС має на меті зменшити залежність від, зокрема, Китаю, у сфері критичних сировини і матеріалів. Пекін, як відомо, міцно контролює напівпровідники та рідкоземельні мінерали.
- Цього місяця стало відомо, що Євросоюз просуває пропозицію, яка зобов'яже компанії уникати надмірної залежності у своїх ланцюгах постачань.