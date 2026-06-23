Єврокомісія дасть Німеччині €76 мільйонів на унікальний завод квантового тестування напівпровідників

Проєкт стане першим у ЄС майданчиком для створення новітніх систем метрології та інспекції напівпровідників.

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Європейська комісія затвердила прямий грант Німеччині у розмірі 76 мільйонів євро для компанії QuantumDiamonds GmbH.

Ці кошти спрямують на створення в Мюнхені інноваційного заводу з виробництва обладнання для тестування напівпровідників, ідетсья на сайті Єврокомісії.

Проєкт стане першим у ЄС виробничим майданчиком для створення новітніх систем метрології та інспекції напівпровідників, що працюють на основі квантових технологій. Цей крок покликаний зміцнити позиції та автономію ЄС у ланцюжку створення вартості мікросхем відповідно до Європейського акту про чипи.

Quantum Diamonds зобов'язалася активно взаємодіяти зі стартапами, малими та середніми підприємствами, а також науково-дослідними інститутами.