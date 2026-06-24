У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, є поранена

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Російські війська атакували ударним дроном Центральний район Херсона. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та авто, є поранена цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні вдень російські окупанти атакували ударним БпЛА типу "Шахед" житлову забудову у Центральному районі Херсона", ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівці вибило вікна, також уламками пошкоджено цивільний автомобіль.

Пізніше стало відомо, що через атаку РФ поранена 29-річна жінка, яка перебувала на балконі. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” надала постраждалій меддопомогу на місці.