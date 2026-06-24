Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, є поранена

Унаслідок падіння уламків пошкоджено цивільний автомобіль.

У Херсоні окупанти вдарили по багатоповерхівці, є поранена
наслідки атаки РФ
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська атакували ударним дроном Центральний район Херсона. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку та авто, є поранена цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні вдень російські окупанти атакували ударним БпЛА типу "Шахед" житлову забудову у Центральному районі Херсона", ідеться у повідомленні.

Внаслідок влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівці вибило вікна, також уламками пошкоджено цивільний автомобіль.

Пізніше стало відомо, що через атаку РФ поранена 29-річна жінка, яка перебувала на балконі. Вона отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” надала постраждалій меддопомогу на місці.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies